Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan 9 bin 500 yıllık Çatalhöyük Neolitik Antik Kenti’ne olan ilgiyi artırdıKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, antik şehri ziyaret edenleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaklaşık 9 bin 500 yıllık tarihiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Çatalhöyük’ün, tarihin derinliklerine ışık tutan dünyanın eşsiz bir değeri olduğunu ifade etti.

BAŞKAN ALTAY TÜM TARİH VE KÜLTÜR MERAKLILARINI ÇATALHÖYÜK’E DAVET ETTİ

Çatalhöyük’ün en güzel şekilde tanıtılması ve sonraki nesillere aktarılması adına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla geçtiğimiz yıl sonunda Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni hizmete sunduklarını anımsatan Başkan Altay sözlerine şunları kaydetti:

“Açılışı yapılalı bir yıl bile olmamasına rağmen merkezimize ilginin her geçen gün katlanarak artıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Her hafta Konya’dan ve Konya dışından yerli ve yabancı binlerce misafiri ağırlayan merkezimiz ziyaretçilerini 10 bin yıl öncesine götürerek unutulmaz bir deneyim sunuyor. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde antik kent hakkında bilgi sahibi olan ve deneyim yaşayan misafirler, daha sonra kazı alanını ziyaret edebiliyor. Şimdi yeni bir uygulama daha başlatarak Mevlana Meydanı’ndan otobüslerle Çatalhöyük’e turlar düzenliyoruz. Amacımız, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekerek şehrimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmak. Ben tüm tarih ve kültür meraklılarını Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni görmeye davet ediyorum.”

ZİYARETÇİLERDEN ÇATALHÖYÜK TANITIM VE KARŞILAMA MERKEZİ’NE TAM NOT

Türkiye’nin en büyük ahşap konstrüksiyonlu kamu binası olma özelliğine de sahip olan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Çatalhöyük Neolitik Antik Kenti’ne olan ilgiyi artırdı. Merkezi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler, rehberler eşliğinde Çatalhöyük'ün eski yerleşim düzenini, günlük yaşantısını ve o döneme ait arkeolojik buluntuları keşfediyor.

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni ziyaret ederek farklı bir deneyim yaşayan ziyaretçilerden Hacer Ak, merkezi çok beğendiğini belirterek, “Güzel tanıtım yapılıyor, güzel anlatım yapılıyor. Çatalhöyük’ün böyle güzel bir yer olduğu herkesin kulağına gitmeli. Ben Ilgın’da oturuyorum ama Çatalhöyük’te böyle bir yer olduğunu, bu kadar önemli şekilde anlatımlar, sunumlar olduğunu bilmiyordum. Çok hoşuma gitti, çok değerli buldum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretçilerden İsmail Sönmez de merkezin çok güzel işlendiğini ifade ederek, “Geldik, gördük, beğendik. Bunlar için çok uzun çalışmalar, büyük emek ve efor sarf edilmiş. Her şey çok güzel. Teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Bir diğer ziyaretçi Elif Uysal ise merkezin görülmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayarak, “İç mekan tasarımı da çok güzel, tanıtım açısından içerikler de çok güzel. Güzel tasarlanmış. İnsanlık tarihinin ortak mirası olduğu için detaylı bir çalışma gerektiriyor, gereken de yapılmış görünüyor. Konya’da böyle bir yer olduğu için çok mutluyum” değerlendirmesinde bulundu.

ÇATALHÖYÜK’E MERKEZDEN OTOBÜS TURLARI BAŞLATILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çatalhöyük’ün Türkiye’ye ve dünyaya tanıtımı noktasında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi’nin Çatalhöyük’e başlattığı otobüs turları da ziyaretçilerden ilgi görüyor. Tarih ve kültür meraklıları Pazartesi günleri hariç her gün saat 13.00’te Mevlana Meydanı’ndan hareket eden otobüslerle antik şehri ziyaret etme imkanı buluyor.