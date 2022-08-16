İnşaatta ki kavgaya karışan 9 kişi adliyede

İnegöl'de çalışması süren fabrika inşaatında 6 işçinin yaralandığı kavgaya karışan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay geçtiğimiz pazar akşamı Mesudiye Mahallesi Yıldırım caddesi üzerinde çalışması süren inşaatta konaklayan 11 işçi arasında duş sırası tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İnşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B.(13) ve İbrahim B. (29) İnegöl Devlet Hastanesine, İbrahim S.(25), Vural S.(28) ve Volkan C.(22) Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındılar.

Yaralılardan Yusuf B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavgaya karışan İsmail B. (22), Hüseyin S.(23), Latif C.(20), Ümit S.(24) ve Ünal S.(22) gözaltına alındılar.

Tedavileri tamamlanan 11 kişiden 9'u Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler.