Antalya’da düzenlenen, Türkiye Küçükler Satranç Turnuvasına katılan Dere, turnuvada 7. olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Ali Mete Dere, aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Mete, aldığı başarılı sonuç ile eğitim gördüğü Turgut Özal İlkokulu ve Gölcük’te gurur kaynağı oldu. Küçük yaşına rağmen zekası ve davranışlarıyla yaşıtlarından bir hayli önde olan Mete’nin şimdiki hedefi ise ülkesine madalyalar getirebilmek. Küçük Mete’nin sevinç ve gururunu paylaşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Mete’nin başarılarının devamını diledi. Başkan Sezer, "Milli takıma sporcu kazandırmanın gururunu bir kez daha yaşıyoruz. Gölcük Belediyespor Sporcumuz Ali Mete Dere’yi tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: iha