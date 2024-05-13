Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kuzeniyle şakalaşırken yaşanan olay sonucunda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Miraç Güvenir, son yolculuğuna uğurlandı. Miraç'ın cenazesi, öğle namazını takiben Orhangazi Hürriyet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın, diğer ilçe yetkilileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen törende, Miraç'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu. Olay sonrasında soruşturma başlatıldığı ve kaza kurşunuyla hayatını kaybeden Miraç'ın kuzeni C.Ç.K.'nin, cezai ehliyetinin olmaması ve kasıt bulunmaması nedeniyle savcılık tarafından serbest bırakıldığı belirtildi.





Acılı aile gözyaşına boğuldu

2 çocuk babası Müstecep Güvenir ve anne Esma Güvenir, cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Miraç’ın tabutuna sarılan anne ve babası gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze uğurlanırken anne Güvenir’in evladını anarak ettiği feryatları ise yürek parçaladı.





Kuzeni ifade verdi

Olay sonrasında jandarma tarafından koruma altına alınan 9 yaşındaki C.Ç.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından cezai ehliyeti olmaması ve olayın kazaen olması sebebiyle serbest bırakıldı.