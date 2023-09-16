Üç gün sürecek ve Bursa'nın Kestel Yeni Mahalle İlçe Stadyumunda gerçekleşecek olan Kestel Belediyesi 9.Geleneksel Balkan Panayırı başladı.BURSA (İGFA) - Yöresel lezzet çadırları, alışveriş butikleri, lunapark ve çocuk oyun gruplarının da yer aldığı panayırın resmi açılışı, protokolün geniş katılımıyla gerçekleşti. Açılışa, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kosova Podujeva Belediye Başkanı Shpejtim Bulluqi, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, Yöre derneklerinin başkanları katılım sağladı.

Açılışın ardından İnegöl Balgöç Halk Dansları Ekibi, Tunaboylular ve Deliormanlılar Derneği Korosu, Rumeli Emre-Ömer, Dj Tahsin sahne aldı. Gecenin kapanışını ise sevilen şarkılarıyla sanatçı Cüneyt Şentürk yaptı. Alanı dolduran binlerce Kestelli, şarkılara danslarıyla eşlik etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktı panayır, Mehmet Erdem ve Esil Duran konserleriyle Cumartesi ve Pazar akşamı da devam edecek.