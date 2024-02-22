FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu ilk maçında bu akşam deplasmanda İtalya karşısında parkeye çıkacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu ilk maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka öncesi ay-yıldızlıların 12 kişilik maç kadrosu da belli oldu.

Millilerin 12 kişilik İtalya maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Berk Uğurlu, Buğrahan Tuncer, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Okben Ulubay, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir."