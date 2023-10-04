2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu’nda İtalya ile iki maç yapacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara’da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi’nde hazırlıklarına başladı.

2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu’nda İtalya ile iki maç yapacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın, 3-10 Ekim tarihleri arasında Ankara’da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi’nde yapacağı hazırlık kampı başladı. Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdüren milliler, ilk çalışmasını Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda yaptı.

Kampta basın mensuplarıyla bir araya gelen A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın Başantrenörü Okan Halay, yaptığı değerlendirmede, "Dünya Şampiyonası Elemeleri’nde 1. Tur’da İtalya ile karşılaşacağız. Amacımız İtalya’yı eleyip 2. tura kalmak. Bu maçlar öncesinde ön hazırlık kampımızı 20 oyuncu ile gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda kamptaki antrenmanlarımızın karşılığını görmek, İtalya maçları öncesinde eksikliklerimizi daha iyi konuma getirmek için Irak ve Tunus takımları ile 3 hazırlık maçı yapacağız. Kampta ilk günden itibaren neşeli çalışkan isteklerimizi yerine getiren bir oyuncu grubumuz var. Hedefimiz doğrultusunda hareket edip emeklerimizin karşılığını almak en büyük dileğimiz" şeklinde konuştu.

A Milliler, İtalya ile ilk maçını 1 Kasım’da Sakarya’da Serdivan Spor Salonu’nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım’da İtalya’nın Chieti kentinde yapılacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı kamp kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Coşkun Göktepe, Taner Günay, Mehmet Emre

Sol Kanat: Samet Kanberoğlu, E. Harun Hacıoğlu

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Ali Emre Babacan

Orta Oyun Kurucu: Ozan Erdoğan, Atakan Şirin

Sağ Oyun Kurucu: Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Durmuş Ali Tınkır

Sağ Kanat: Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik

Pivot: Çağlayan Öztürk, İlkan Keleşoğlu, Mehmet Demirezen