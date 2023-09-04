A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki dördüncü maçında Portekiz’e 3-2 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki dördüncü maçında Portekiz ile karşılaştı. Beşinci sete uzayan mücadeleyi milliler, 3-2 kaybetti. Filenin Efeleri bu sonuçla birlikte D grubundaki puanını 5’e yükseltti. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında yarın 20.00’de ev sahibi İsrail ile karşılaşacak.

Salon: Shlomo Group Arena

Hakemler: Marko Van Zanten (Hollanda), Kenneth Aro (Finlandiya)

Türkiye: Mert M., Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Yiğit (Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Mirza, Emre)

Portekiz: Da Silva, Martins, Sinfronio, Pinto, Ferreira, Cveticanin (Sousa (L), Casas (L), Marques, Tavares, Cunha, Andre)

Setler: 24-26, 25-21, 25-15, 26-28, 13-15

Süre: 2 saat 14 dakika