A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Slovenya ve İsrail’in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın macerası başlıyor. İlk kez 2005 yılında düzenlenen şampiyonada yer alan milliler, üst üste 10. kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, şampiyona tarihinde 2011 yılında gümüş madalya, 2012 yılında da bronz madalya kazandı.

Milliler, Sırbistan, Slovakya ve Macaristan ile D Grubu’nda yer alıyor. Ay-yıldızlılar grubun ilk maçında yarın TSİ 16.00’da Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Grubunu lider tamamlayan takımlar, doğrudan çeyrek finale çıkacak. Grup ikincileri ile üçüncüleri ise çapraz eşleşmeyle karşılaşacak ve kazanan ülkeler, son 8 takım arasına adını yazdıracak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçları 22 Haziran’da, yarı finaller ise 24 Haziran’da yapılacak. Avrupa Şampiyonası, 25 Haziran’daki final ve üçüncülük müsabakalarıyla sona erecek.

24. randevu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ile bugüne kadar 23 kez karşılaştı. Geride kalan mücadelelerde ay-yıldızlılar 8 kez parkeden galip ayrılırken, Sırbistan ise 15 kez kazandı. İki ülke ilk kez 8 Eylül 2003 tarihinde İspanya’daki hazırlık turnuvasında mücadele etti ve milliler 78-57’lik skorla kaybetti. Türkiye ile Sırbistan son olarak ise 10 Haziran 2022 tarihinde Belgrad’daki hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve milli takım rakibine 56-55’lik skorla mağlup oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 12 kişilik kadrosunda; Alperi Onar, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Esra Ural Topuz, Feride Şevval Akalan, Gökşen Fitik, İlayda Güner, Sevgi Uzun, Meltem Yıldızhan, Olcay Çakır Turgut, Teaira McCovan ve Tilbe Şenyürek bulunuyor.