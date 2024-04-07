A Milli Kadın Hentbol Takımı, bugün Sırbistan’ı 30-22 mağlup olmasına rağmen grubunu üçüncü sırada tamamladı. Milliler, en iyi grup üçüncüleri arasında yer alarak tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup’ta bugün Sırbistan ile Zrenjanin kentinde oynanan karşılaşmadan 30-22 mağlup ayrıldı. Milli Takım grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak grubunu beş puanla üçüncü sırada tamamladı. Eleme gruplarında bugün tamamlanan maçlar sonucunda en iyi dört üçüncü takım arasına giren A Milli Takımı, 28 Kasım-15 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanacak EHF 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

İlk maçında deplasmanda Karadağ’a 39-23 mağlup olan ay-yıldızlılar, daha sonra Ankara’da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan’ı deplasmanda 30-24 mağlup ederken, dördüncü maçında ise bu kez konuk ettiği Bulgaristan’ı 38-13 yendi. Milli takım, gruptaki beşinci maçında Rize’de konuk ettiği Karadağ’a 30-28 yenilmişti.

Uğur Kılıç: "A Milli Kadın Takımımız tarih yazdı"

A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın tarih yazdığından bahseden Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Türk hentbol tarihine geçen bu büyük başarı için; uyum içinde çalışan teknik ekibimizi, son topa kadar mücadele eden sporcularımızı, takıma doğru ortamı sağlamak için çalışan federasyon çalışanlarımızı, yönetim kurulu üyelerimizi, sporcularımızın kulüplerini ve antrenörlerini yürekten kutluyorum. A Milli Kadın Takımımız tarih yazdı, hentbol ve spor camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

EURO 2024’te 24 takım üç ülkede mücadele edecek

EHF 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, üç ülkedeki dört şehirde (Avusturya, Macaristan ve İsviçre), 28 Kasım-15 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanacak. En büyük katılımlı Avrupa Şampiyonası olacak turnuvada 24 takım kupayı kaldırmak için mücadele edecek. Ön eleme turlarının Basel (İsviçre), Innsbruck (Avusturya) ve Debrecen’de (Macaristan) gerçekleştirileceği EURO 24’te, ana tur Viyana (Avusturya) ve Debrecen’de oynanacak. Final maçı ise 10.000 seyirci kapasiteli Viyana’nın Wiener Stadthalle’de oynanacak.

Salon: Kristalna Dvorana (Zrenjanin)

Hakemler: Igor Covalciuc , Alexei Covalcuic (Moldova)

Sırbistan: Risovic, Kubina, Radosavljevic, Velickovic, Majkic, Mandic, Nukovic, Janjusevic, Knezevic, Jovovic, Stamenic, Bojicic, Radevic, Simic, Lazic, Petrovic

Türkiye: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş, Ceren Demirçelen, Sevgi Kalyoncuoğlu, Cansu Akalın, Aslı İskit Çalışkan, Gülcan Tügel, Döne Gül Bozdoğan, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu, Betül Yılmaz, Yasemin Şahin, Ceylan Aydemir, Ayşenur Kara, Bilgenur Öztürk, Eda Nur Çetin