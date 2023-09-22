Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde İstanbul’da bisiklete binerek tur attı.

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen bisiklet turu, bu yıl "Şehrini Keşfet Gelecek Enerjini Koru" temasıyla gerçekleştirildi. Bediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen “Avrupa Hareketlilik Haftası Arabasız Gün” etkinliği bisiklet sürüşü ile Eyüp İskele’de başlayarak, Eyüp Sultan Otantik Çarşı’da son buldu. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, elektrikli deniz taksi ile gelerek etkinlik alanına geldi.

Bisiklet sürüşünün ardından Eyüp Sultan Otantik Çarşı’dan TBB Ofisi’ne yürüyüş yapıldı. İstanbul Eyüp’te düzenlenen etkinliğe TBB Başkanı Yücel Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve kalabalık bir bisiklet gurubu katılım gösterdi.

“Avrupa’da yaptığımız etkinliğimize en çok Türkiye’den katılım oluyor”

Avrupa Hareketlilik haftasını kutladıklarını belirten TBB Başkanı Yücel Yılmaz, “Bugün son günü. Bu sene Türkiye’den Avrupa Hareketlilik haftasına Türkiye’den 630’un üzerinde belediye katılım sağladı. Geçen sene 570 belediye vardı. Her sene biraz daha bilinç artıyor. Bu senenin ana teması "Şehrini Keşfet Gelecek Enerjini Koru" ve bugünün teması ise ‘Arabasız Hayat Arabasız Gün’ oldu. Bisiklet kulüplerimizle birlikte iyi bir güzergahta sürüş yapacağız. Bu etkinliğimize Avrupa’da en çok Türkiye’den katılım oluyor. İzmir, Konya, Ankara, Bursa’da büyük katılımlı etkinlikler yapıldı. Amacımız vatandaşımızın bedenini kullanarak daha az karbon salınımı ile şehirlerde yaşaması ve şehrini keşfederek dolaşması. Ayrıca şehirlerde de toplu taşıma araçlarının sayısının artırmak” şeklinde konuştu.