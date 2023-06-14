Geçtiğimiz yıl yaklaşık 26 bin vatandaşın Başkenti gezdiği Kent Gezileri’ne katılmak isteyenler; bireysel başvurularını Başkent 153 Çağrı Merkezi üzerinden, grup başvurularını ise ABB Hizmet Binası’nda dilekçe ile yapabiliyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent tanıtımına katkıda bulunmak ve yerel esnafın ekonomisini canlandırmak amacıyla çevre ilçelere ücretsiz olarak düzenlediği kent gezileri devam ediyor.

Ankara’da yaşayan ve Ankara dışından gelen yerli ve yabancı konuklar ile depremzede, görme ve işitme engelli vatandaşlar Ankara Kent Gezileri’nde buluşuyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının sosyal belediyecilik örneklerinden biri olarak hayata geçirdiği hizmetle Ankara’nın tarihi ve kültürel değerleri tanıtılırken yerel ekonominin de canlandırılması için katkı sağlanıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin kaynaşma fırsatı bulduğu turistik gezi kapsamında yöresel pazarları da ziyaret eden vatandaşlar, tahsis edilen otobüslerle tarihi ve kültürel alanlar ile mesire yerlerini de geziyor.

2022 YILINDA YAKLAŞIK 25 BİN KİŞİ BAŞKENTİ GEZDİ

Ankara merkez, Nallıhan, Balâ, Kalecik, Kahramankazan, Beypazarı, Polatlı, Çubuk, Ayaş, Çamlıdere, Şereflikoçhisar, Kızılcahamam, Haymana, Evren, Güdül ve Elmadağ ilçelerine düzenlenen Ankara Kent Gezileri’ne 2022 yılında yaklaşık 26 bin vatandaş katılırken toplamda 578 sefer düzenlendi. Depremzede vatandaşlar ile işitme ve görme engelli vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği kent gezilerine son 5 ay içerisinde ise yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir başta olmak üzere 1. ve 2. Meclis, Etnografya Müzesi ve Polatlı tarihi gezileri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Gezilere katılmak isteyenler; bireysel başvurularını Başkent 153 Çağrı Merkezi üzerinden, grup başvurularını ise ABB Hizmet Binası’nda dilekçe ile yapabiliyor.