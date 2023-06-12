Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk mimar, mühendis ve bilim insanlarını çatısı altında toplayan MIM Society, geleneksel olarak her yıl düzenlediği pikniği bu yıl da Central Park'ın Sheep Meadow bölgesinde organize etti.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost / ABD (İGFA) - MIM Society her yıl sosyalleşmek ve Türk insanının birbiriyle kaynaşması için uzun yıllardır Central Park'ta yaza girerken organize ettiği piknik etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

Katılımın yoğun olduğu keyifli organizasyonda Dernek Başkanı Çağatay Yavuz, Başkan Yardımcısı Hande Gerez, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Birol Guner, Haydar Erdoğan, Can Damcı, Bekir Özbay, Gamze Kayha, Aysu Unal ile birlikte MIM Denetim Kurulu üyeleri Zuhal Özgül ve Alper Erem ve pek çok akademisyen, mimar, mühendis, öğrenciler, iş insanları katılım sağladı.

Piknikte, sponsorlar Taşkın Bakery’den Derya Taşkın’ın ve Sophra Grill’den Şeniz İçil'in katkıları ile temin edilen ve üyeler tarafından hazırlanan çeşitli Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi.