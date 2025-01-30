ABD'nin başkenti Washington DC'de Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inişe hazırlanan yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışma sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında kazada kurtulan olmadığını belirterek, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Trump, "Yolcu uçağında sevdikleri bulunanlar için çok ama çok üzgünüz. Hissettiğiniz acıyı ancak hayal edebiliriz. Daha kötüsü olamaz. First Lady, ben ve 340 milyon ABD'li adına kalplerimiz sizlerle birlikte paramparça oldu. Dualarımız sizinle ve önümüzdeki günlerde çok ama çok gayretli bir şekilde çalışacağız. Gözyaşlarınızı silmek ve size bağlılığımızı, sevgimizi ve desteğimizi sunmak için buradayız” dedi.

Trump, Federal Havacılık İdaresi (FAA), Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve ABD ordusunun kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattığını duyurdu. ABD'nin yeni Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin görevinin ikinci gününde bu trajik kazayla karşı karşıya kaldığını belirten Trump, "Olayın tam olarak nedenini anlamak için yorulmadan çalışacağız. Tüm ilgili kurumlar kapsamlı bir inceleme yürütüyor" dedi.

Trump, FAA'ya yeni bir komiser vekili atadığını açıklayarak, Christopher Rochelle'in bu soruşturmayı yakından takip edeceğini belirtti. “Havacılık sistemimizde çalışanlar için yalnızca en yüksek standartları uygulamak zorundayız” ifadelerini kullanan Trump, eski başkanlar Joe Biden ve Barrack Obama yönetiminin düşük standartlarını eleştirdi.

Başkan Trump, askeri helikopterin pilotunun yolcu uçağını görebileceğini ve çarpışmayı önlemek için manevra yapabilecek durumda olduğunu, ancak bunu yapmadığını belirtti. Trump, "Helikopterin durma kabiliyeti vardı. Yukarı veya aşağı gidebilirdi, dönebilirdi, hızını azaltabilirdi. Ancak, belli ki yaptığı dönüş doğru bir dönüş değildi ve kendisine söylenenin tam tersini yaptı. Helikopterin pilotu, çarpışmadan kaçınmak için birçok fırsata sahipti ama ne yazık ki bu fırsatları kullanmadı" dedi.

Trump, kazaya neden olan kararların detaylı bir şekilde inceleneceğini ve pilotun ihmalinin olup olmadığının araştırılacağını belirtti.

Trump, kazanın önlenmesi için hava trafik kontrolörünün daha erken uyarı vermesi gerektiğini ancak bunun çok geç yapıldığını söyledi. Trump,"Hava trafik kontrolörü, 'Görüyor musunuz?' dediğinde artık çok az zaman kalmıştı. Sonrasında 'Takip edin' dendi ve birkaç saniye içinde çarpışma gerçekleşti. Bu tür olaylarda saniyeler bile hayat kurtarabilir" dedi.

Trump, hava trafik kontrol sistemindeki aksaklıkları gidermek için geçtiğimiz hafta bir kararname imzaladığını ancak bunun kazadan sadece birkaç gün önce yürürlüğe girdiğini belirtti.

Trump, hava trafik kontrol sisteminde Obama yönetimi döneminde yapılan değişiklikleri eleştirerek, havadaki güvenliği sağlamak için sadece en yüksek yetkinlikteki kişilerin istihdam edilmesi gerektiğini belirtti. Trump, "Ben 2016'da geldiğimde hava trafik kontrolörleri yalnızca en yüksek zeka seviyesine sahip olanlar arasından seçiliyordu. Ancak Obama-Biden yönetimi döneminde bu standartlar düşürüldü. Çeşitlilik adına kaliteyi feda ettiler. Benim yönetimimde bu uygulamalara son verildi ve geçtiğimiz hafta en yüksek standartları geri getiren bir kararname imzaladım" dedi.

Trump, Biden yönetiminin "FAA'da çeşitlilik uğruna düşük nitelikli insanları işe aldığını" iddia ederek, bu politikaların güvenliği tehlikeye attığını belirtti. Trump, "Bu pozisyonlar için yalnızca en yetenekli kişileri işe almalıyız. İnsanların derisinin rengi veya geçmişi değil, zeka ve yetenek önemli olmalı. Bu işi sıradan insanlara yaptıramazsınız. Çünkü bunun sonuçları felaket olur" ifadelerini kullandı.

Trump, soruşturmanın en kısa sürede tamamlanacağını ve sorumluların hesap vereceğini vurguladı. Trump, "ABD'liler uçakla havalandıklarında güvenli bir şekilde varış noktalarına inmeyi beklerler. Bu kazanın kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için her türlü önlemi alacağız" dedi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve ABD ordusu, helikopterin eğitim uçuşunda olup olmadığını, hava trafik kontrolünün kazadaki rolünü, pilot hatası ihtimalini, askeri helikopterin neden yolcu uçağıyla aynı yükseklikte seyrettiğini ve hava trafik kontrolünün neden çarpışmayı önleyemediğini detaylı şekilde araştıracak.

Beyaz Saray Trump Medya Ekibi'nden Melih Göğebakan, kazanın kasıtlı olabileceğini öne sürdü. Göğebakan, "Askeri helikopterin pilotunun yaşadığı psikolojik sorunlardan dolayı bilinçli olarak yolcu uçağına çarptığı düşünülüyor. Çarpışmadan 45 saniye önce Blackhawk'ın tüm ışıkları söndürülmüş. Rus sporcularla ilgili olabileceği üzerinde duruluyor" dedi.

Bu iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmazken, FBI ve askeri yetkililerin olayın sabotaj olup olmadığını araştırdığı bildirildi.

Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan ve 4'ü mürettebat 64 kişiyi taşıyan American Airlines'a ait yolcu uçağı ile 3 kişinin bulunduğu Blackhawk tipi askeri helikopter havada çarpışmış ve Potomac Nehri'ne düşmüştü.