Akhisar mahallesi Buket sokak üzerinde bulunan evde abilerinin kavgasını ayrılmak isteyen genç kız tüfekle ayağından vuruldu. Aranan genç kız hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Akhisar mahallesi Buket sokak üzerinde evde iki erkek kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmayı ayırmak için araya giren Bahar D. (19) abilerinin yanlışlıkla ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.