Beşiktaş’ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar, İstanbulspor karşısında fileleri havalandırarak gol sayısını 11’e yükseltti.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 31 yaşındaki forveti Vincent Aboubakar, mücadelenin 6. dakikasında attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 16 müsabakada 11. golünü kaydetti. Kamerunlu futbolcu, Süper Lig’de 4, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise 7 gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Beşiktaş’ın gol yükünü bu oranda sırtlayan Aboubakar, İstanbulspor mücadelesine 11’de başladı ve 72. dakikada yerini Cenk Tosun’a bıraktı.