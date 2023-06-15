Kocaeli'de İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi ve AÇEV ortaklığında başlayan Anne Destek Programı eğitimlerine katılan annelere sertifikaları verildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Kent Konseyi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ortaklığında başlatılan Anne Destek Programı eğitimlerinin sonuna gelindi. 3-6 yaş arası çocuğu olan annelerin ebeveynlik rollerini desteklemek amacıyla uygulanan programın eğitimleri İzmit Kadın Girişimler Merkezi’nde gerçekleşti.

Programda annelerin çocuk gelişimi konusunda bilgi sahibi olarak çocuklarının gelişimlerini sağlıklı şekilde desteklemeleri öngörülürken çocukları ile etkili iletişim kurmaları ve aralarındaki ilişkiyi güçlendirmeleri amaçlandı. AÇEV Anne Destek Programı gönüllü Av. Neslihan Hilal Cantimur Kara rehberliğinde düzenlenen eğitime katılan 10 anneye sertifikaları teslim edildi.

Anne Destek Programına katılım sağlayan anneler, kadınları her alanda destekleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler. Yeni dönemde açılacak olan Anne Destek Programına ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar (0262) 318 02 10 numaralı telefonu arayarak kayıt oluşturabilir.