Kahramanmaraş merkezli iki depremde can kaybı 18 bin 342'ye yükseldi. Yaralı sayısı 74 bin 242 oldu. Böylece 17 bin kişinin hayatını kaybettiği 1999 Marmara Depremi'ndeki kayıp sayısı aşıldı. Depremden etkilenen 30 bin 360 kişi bölgeden diğer illere tahliye edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.30 itibarıyla "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1509 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki can kaybı 18 bin 342 oldu. Depremlerde 74 bin 242 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen illerden 75 bin 780 afetzede tahliye edildi.

"ÜMİDİMİZİ KESMEK İSTEMİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezinde, 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Son 72 saatin kritik saatler olduğunu belirten Oktay, sahada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini 29 bin 622 ekibin sahada görev yaptığını ifade etti.

Oktay özetle şunları söyledi:

"Son 24 saatte aslında bizim yüreklerimizi ısıtan başka bir haber var. Enkazlardan sağ kurtarılan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, canlarımız. 121 kişi ve hamdolsun her birinin ayrı hikayesi var. Özellikle 72 saatten sonrası kritik saatlerdir. Buralardaki sağ kurtarılma olayları canla başla sahada arama kurtarma faaliyetinde bulunan ve destek faaliyetinde bulunan tüm ekiplerimizin nasıl ümitleri ve umutları sağ tuttuğunun güzel bir ifadesi.

Özellikle 72 saat sonrasında kurtarılan 5 yaşında kızımız vardı, Hazal ve annesi vardı. Onların sağ kurtarılışını izledik, hele Hazal'ın su ister misiniz diye sorduklarında henüz muayene olmadım dediği, 72 saat sonra gerçekten yüreklerimizi ısıttı. Tüm illerimizde ve tüm ilçelerimizde. Şimdi köylere de yoğunlaşmış durumdayız. Her bir köye ulaşana kadar da faaliyetlerimiz kesinlikle bitmeyecek. Ümit ve umudumuzu kesmek istemiyoruz.