Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin acısını yaşıyor. Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde 10 ilde toplam can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi. Yaralı sayısı 80 bin 278, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı. Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 24 bin 617 kişiye çıktı. Yaralı sayısı 80 bin 278 oldu. Deprem bölgesindeki 102 bin 388 kişi diğer illere tahliye edildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 31 bin 832 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 8 bin 294 olarak kayıtlara geçti.

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan personelin sayısı 166 bin 95'e ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 76 araç sevk edildi.

70 YAŞINDAKİ KADIN 122 SAAT SONRA KURTARILDI

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışması sürdüren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu. Yoğun çalışmalar sonunda Tabak, depremden yaklaşık 122 saat sonra kurtarıldı. Tabak, ambulansla hastaneye götürüldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yıkılan binalarla ilgili soruşturma işlemlerine başlandığını bildirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemleri başlatıldığı, bu kapsamda teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.