Sapanca Gölü'nde kayıkla açıldığı sırada boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, ne yazık ki hayatını kaybetti. Olay, 4 Eylül Pazartesi akşamı Sapanca Gölü'nde meydana geldi. Abdulkadir Ceylan Ede, Kırkpınar Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte göle açılarak suya girdi. Ancak suyun derinliklerinde boğulma tehlikesi atlattı. Ede'yi arkadaşları suda yaşanan bu kritik anı fark ederek hızla müdahale ettiler ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Abdulkadir Ceylan Ede'ye ambulansta kalp masajı yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdiler. Daha sonra Ede, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abdulkadir Ceylan Ede, televizyon dünyasında Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran dizilere imza atmış bir usta yönetmendi. Üzücü bir şekilde vefat eden Ede'nin cenazesi memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Olayın üzücü bir yönü ise Abdulkadir Ceylan Ede'yi son olarak ambulansta yapılan kalp masajı anlarının görüntülerinin geride kalması oldu.