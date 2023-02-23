Enkaz yığınlarında ailelerini, sevdiklerini ve sahip oldukları her şeyi bırakan Hataylılar, acı hayatlarına konteyner kentlerde yeni başlangıç yapmaya başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentlerin ilkine, aileler ‘acı hatıraları ve geleceğe yönelik umutlarıyla’ taşındı.

Asrın felaketinde yaraların sarılması için ilk hafta Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, ardından da Hatay’da görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşamı normale döndürmek için her alanda yoğun çaba harcıyor. Hatay’da üstlendiği 3 ana görevden biri olan konteyner kentler oluşturma konusunda yaklaşık 110 dönümlük alanda altyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Bursalı hayırseverlerin de katkılarıyla hazırlanan ilk 6 konteynerin montajını tamamlandı. Evleri ağır hasarlı olduğu için günlerdir bahçelerindeki serayı yaşam alanına dönüştürüp 6 aile olarak burada kalan vatandaşlar, tamamlanan konteyner evlere yerleşti.

“RABBİM BETERİNDEN KORUSUN”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seradan konteyner evlere taşınan vatandaşları ziyaret etti. Günlerdir çoluk çocuk bir seranın içinde yaşam mücadelesi veren vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, oyuncak hediye ederek minikleri mutlu etti, erzak-giyim destekleriyle de ailelerin yaralarını sarmaya çalıştı. Depremin tüm ülkede büyük acılar bıraktığını dile getiren Başkan Aktaş, “Kayıplarımız var, başımız sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Devlet-millet el ele, yaraları sarmaya çalışıyoruz. Artık yaşam başladı, konteynerler kuruluyor. Ailelerimizi çadır ortamından konteynere taşıyoruz. Süreç zor ama elbirliğiyle yaraları saracağız. Yavrularımıza daha güzel bir gelecek hazırlamak adına, anne babaların büyük gayreti var. Onların gayretine Bursa olarak destek vermekten mutuyuz. Rabbim beterinden korusun. Bu güzelliklerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah, kalıcı konutlara en kısa zamanda geçmeyi nasip etsin” dedi.

“ALLAH RAZI OLSUN”

Antakya’da berber olarak çalışıp ailesini geçindiren iki çocuk babası Hakan Sahilli ise yaklaşık 10 gündür çadırda kaldıklarını, Bursa Büyükşehir Belediyesi sayesinde çadırdan kurtulduklarını söyledi. Sahilli, “Yanımıza geldiler, bütün eksiklerimizi giderdiler. Konteyner evlerimizi de yaptılar. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Biz onlardan razıyız, Allah da razı olsun. Allah’ın izniyle her şeyin daha güzel olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“UMUDUMUZU KESMİŞTİK”

Günlerdir 6 aileyle bahçedeki sera içinde yaşadıklarını dile getiren 3 çocuk annesi Ezgi Kör ise, “Yaşadığımız çok büyük bir felaketti, kıyamet gibi bir şeydi. Evden çıkabildiğimize şükrediyoruz. Bahçemizde seramız vardı, sebze yetiştiriyorduk. Seramız evimiz oldu. Umudu kesmiştim, çok şükür Bursa Büyükşehir Belediyesi geldi. Bize konteyner tahsis ettiler. Allah kimseye yaşatmasın. Bir zamanlar Van depremine gözyaşlarıyla yardım toplamıştım. İyi ki yapmışım, yardımları zamanında göndermişim ki şimdi aynı duruma biz düştük. Çocuklarımı Mersin’e akrabalarımızın yanına göndermiştim. Başımı sokacak bir yer bulursam onları yanıma alacaktım. Artık hemen yanıma getireceğim. Gözümün önünde olsunlar, yaşayacaksak da öleceksek de beraber durumundayım. Başımızı sokacak bu konteyneri bize verdikleri için Allah Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden razı olsun” şeklinde konuştu.