Bayrampaşa'da meydana gelen bir kavga olayında, bir genç kız kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta dün saat 23.00 sıralarında gerçekleşti.

İddialara göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan D.B. ve Barış Kabul isimli 16 yaşındaki gençler, evlerinin yakınındaki bir parkta buluştu. Barış Kabul, D.B.'den kız kardeşiyle olan arkadaşlığını sonlandırmasını istedi. Bu talep üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma hızla büyüdü ve sonunda Barış Kabul ile D.B. arasında kavga başladı. Yaşları 18'den küçük olan D.B. tarafından getirilen bıçakla saldırıya uğrayan Barış Kabul, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kabul, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ayrıntılarına göre, D.B.'nin kavga sırasında karşı taraftan aldığı bıçağı kullanarak Barış Kabul'i bıçakladığı ortaya çıktı.

Olayın ardından polis ekipleri, detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda Barış Kabul'i öldüren D.B. ile olaya karışan diğer gençler, E.B.K. (16), E.K. (16) ve S.T. (18), Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ayrıca, bıçaklanarak yaşamını yitiren Barış Kabul'ün babasının da yaklaşık 6 ay önce aynı bölgede silahlı bir kavga sırasında hayatını kaybettiği iddia edildi.