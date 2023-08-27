Yalova Belediyesi tarafından mahallelere taşınan açık hava çocuk şenliğinin 4.’üncüsü Kazım Karabekir Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Çocuklarla etkinlikte buluşan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, tüm çocuklara dondurma ikramında bulundu.

Her hafta sonu düzenlediği etkinliklerle çocukların aileleri ile bolca vakit geçirip eğlenmelerine imkan sağlayan Yalova Belediyesi, açık hava çocuk şenliğini bu kez Kazım Karabekir Mahallesi Yeşilovaspor Stadı’nda gerçekleştirdi. Akşam saatlerine kadar süren şenlikte, çocuklar gönüllerince eğlenirken aileler de Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve Yalova Belediyesi’ne böyle bir etkinlik düzenlendiği için teşekkür etti.

6 farklı şişme parkurda eğlenceden eğlenceye koşan çocuklar, dans gösterisini izleyip pamuk şeker yedi. Çocuklarla şenlikte bir araya gelen Başkan Mustafa Tutuk da tüm çocuklara tek tek dondurma ikramında bulundu.