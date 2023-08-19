Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ocakta bırakılan tencere paniğe neden oldu.

Bandırma ilçesi Ordu Caddesi Dere Mahallesi Bal Sitesi’nde 4’ncü katta ocakta bırakılan tencereden gelen yanık kokusunu farkeden vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine itfaiye ekipleri, polisler ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Evin kapısını açan itfaiye ekipleri ocakta yemeğin açık kalarak tencerenin yandığını ve ev sahibinin uyuduğunu aktardı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre olayda herhangi bir can kaybı ve maddi hasar oluşmadı.