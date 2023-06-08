Edirne’nin Keşan ilçesinde, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı buğday ve arpa fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Şen, 2023 dönemi TMO hububat alım fiyatlarına bakıldığında, buğdayda gruplandırmalar yerine alım kodları verildiğini ve fiyatlamanın da buna göre yapıldığını belirterek, "Buğday ve arpa fiyatlarının açıklamasıyla beraber üreticimiz de sattığı ürünün fiyatını bilmiş oldu. Bu yıl fiyat açıklaması değişik bir sistemde yapıldı. Daha önce yaptığı açıklamada, afaki fiyatlarının olmayacağını söylemiştim. Çünkü bunun sebebi arz talep dengesidir. Hangi ürün olursa olsun o ürün az ise para yapar, bol ise fiyat aşağı düşer. Şuana kadar üreticilerden pek bir tepki almadık" dedi.

"Ton başına bin TL’den faydalanabilecek açıklamasından memnunuz"

Sattıkları ürünlerden fatura amaları konusunda çiftçiyi uyaran Başkan Şen, "Tüccara veya TMO’ya ürününü satıp ÇKS belgesini ibraz eden ve faturasını Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne götüren bütün üretici arkadaşlarımız ton başına bin TL’den faydalanabilecek. Bu primden tüm üretici arkadaşlarımızın faydalanacak olması çok iyi bir şey. Bizler bu açıklamadan memnunuz. Ürünlere göre fiyatlar muhakkak değişecek. Ürününe bakan ile bakmayan arasında bir fark oluşturacağını tahmin ediyorum. Ancak arada büyük bir fark olmadığını görüyoruz. Çünkü birinci grup olan ekmeklik buğdaylarda verim farkı çok farklı oluyor. İkinci grup çeşitlere geçtikçe üretici verimden kazandığı için o cins buğdayları ekmeye gayret gösteriyor. Açıklanan rakam, mevcut piyasa şartlarında oluşan fiyattan iyi bir fiyat" ifadelerini kullandı.