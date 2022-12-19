Mimar Sinan Bulvarında meydana gelen kaza da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü Bilal S.(17) yönetimindeki 16 AYC 496 plakalı motosiklet, Kemalettin Samipaşa Caddesinden çıkış yapan Sema Ö.(32) yönetimindeki 16 AVK 981 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.