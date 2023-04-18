İzmit Belediyesi'nin, kentin değerli isimlerinden Doç. Dr. Utkan Mutman’ın adını yaşatmak için inşa ettiği Gündoğdu Mahallesi’ndeki park kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Mahalle Muhtarları, parktaki tahribattan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin, kente önemli hizmetlerde bulunan Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası eski Başkanı Doç. Dr. Utkan Mutman’ın adını yaşatacağı parktaki oturma grupları tahrip edildi.

İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü ve Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz ile Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy, parkta incelemelerde bulundu.

Mahalleli gençlere seslenen Muhtar Ali Filiz, yapılma aşamasında olan bir parka bu görüntülerin hiç yakışmadığını belirterek, "Parkın bazı yerleri kırılmış ve yakılarak tahrip edilmiş. Gençliğe yakışmayan görüntüler gördük” dedi.

Parklarda asayiş sorunu olduğunu öne süren Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Çetin Ersoy da, vatandaşların parka sahip çıkmasını ricae ederken, "Bütün parklarda olduğu gibi bu parkta da asayiş sorunu olduğunu görüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzden parklara biraz daha ilgi göstermesini talep ediyoruz” diyerek yetkililere seslendi.