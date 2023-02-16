

Bu akşam gerçekleşen Trabzonspor-Basel maçını tüm taraftarlar birlikte seyretti.

Trabzonspor'un çağrısı üzerine başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından taraftarlar geliri depremzedeler için bağışlanacak Basel maçı için kente gelerek maçı tribünden birlikte seyretti.

İnegöl Trabzonlular Derneği ise İnegöl'de ki taraftar derneklerine çağrıda bulunarak dernek binasında maçı izlemek için davette bulundu.

Çağrıya kayıtsız kalmayan İnegöl'de ki taraftar dernekleri maçı dernek binasında hep birlikte izledi.

Tüm taraftar gruplarına teşekkür eden dernek başkanı Hüseyin Ersöyleyen "Yüz yılın felaketi ile zor bir dönem geçiriyoruz. Birlik beraberliğe en çok ihtiyacın olduğu bu dönemde renklerin hiç bir önemi kalmamıştır. Biz biriz ve beraberiz bugün burada Trabzonspor - Basel maçını Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı kardeşlerimiz ile birlikte seyrettik. Bu birliktelik ile ülke olarak bütün zorlukların üzerinden geleceğiz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifa dilerim. Bu birlik beraberliğin sağlanmasına vesile olan tüm taraftar gruplarına teşekkür ederim.