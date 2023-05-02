Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam ilçesine kazandıracakları Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi ve Acıpayam Kapalı Spor Salonu inşaatında incelemede bulundu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi işbirliğinde Acıpayam ilçesine kazandırılacak Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi ve Acıpayam Kapalı Spor Salonu inşası tüm hızıyla sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ilçenin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir nefes getirecek tesislerde incelemede bulundu. Başkan Osman Zolan’a Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve beraberindekiler eşlik etti. Acıpayam Belediye Başkanı Şevkan, incelemenin ardından yaptığı açıklamada gençlik ve kültür merkezinin Acıpayam’ın en büyük eksiği olduğunu belirterek, “Bana göre bir şaheserdir. Acıpayam’ın ihtiyacını karşılayacak her türlü faaliyetin olabileceği, sinemasından tiyatrosuna eğitim salonlarından halk oyunlarına kadar birçok etkinliğin yapılabileceği bir kültür merkezimiz” dedi. Eski Acıpayam Kapalı Spor Salonu’nun depremde ağır hasar aldığını hatırlatan Şevkan, “Acıpayamlı gençlerimiz şimdi, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Büyükşehir ve Acıpayam Belediyemizin girişimleriyle çok muhteşem bir kapalı spor salonuna kavuşuyor. Yakında açılışını yapacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun inşallah” dedi.

Acıpayam’ın hak ettiği bir hizmetti

Başkan Osman Zolan ise, Acıpayam ilçesinin her geçen gün daha da büyüyerek şehirleştiğini ve parmakla gösterilen bir kent haline geldiğini söyledi. Bunların yanında ilçede daha yapılması gerekenlerin de olduğuna değinen Başkan Zolan, “Birincisi depremde hasar gören kapalı spor salonunun yeniden inşasıydı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve Acıpayam Belediyemiz hep beraber kapalı spor salonunun inşaatını başlattık. Şu anda sona gelinmiş durumda. Yerinde inceledim, gerçekten çok güzel, Acıpayam’ımıza yakışmış. Gençlerimiz burada inşallah geleceğe daha iyi hazırlanacak” dedi. Bir diğer eserin Acıpayam’ın en büyük ihtiyaçlarından biri olan Gençlik ve Kültür Merkezi olduğunu, ilçenin bu yapının büyük bir eksikliğini hissettiğini anlatan Başkan Zolan, her iki tesisin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınacağını kaydederek, Acıpayam’ın hak ettiği hizmetlere kavuşacağını söyledi.

“Tüm ilçelerimize aynı anlayışla hizmet ediyoruz”

Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi’ni de Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Belediyesi ve Bakanlığın desteği ile yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Biz, ‘Denizli’mizde ne varsa ilçelerimizde de aynısı olacak’ dedik. Denizli’mize muhteşem bir kongre ve kültür merkezi yapmıştık. Şimdi de Acıpayam’ımıza aynı şekilde gençlik ve kültür merkezi inşa ediyoruz. Acıpayam’ımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Tüm ilçelerimize aynı anlayışla hizmet ediyoruz. Özellikle gençlerimize yönelik yapmış olduğumuz bu projeler geleceğimize daha da güvenle bakmamızı sağlayacak. Ben şimdiden Acıpayam’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür eder şükranlarımı sunarım.”