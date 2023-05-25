Birleşik Kamu-İş, açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. 36 aydır aralıksız artan gıda fiyatları açlık sınırını 12 bin liraya çıkardı.ANKARA (İGFA) - Araştırmanın Mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Türkiye’de son 36 aydır aralıksız olarak artan gıda fiyatları ve yüksek enflasyon süreci açlık ve yoksulluk riskini arttırdı.

AÇLIK SINIRI MAYIS'TA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 178 LİRA ARTTI

Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışlar 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Mayıs'ta 178 lira daha artırarak 12 bin lira sınırına yaklaşırken, yoksulluk sınırı da 31 bin lirayı aştı.

Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 344 lira artarak 19 bin 342 liraya yükseldi.

Bu ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre da 522 lira arttı.

Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 5 bin 345 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 6 bin 401 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son yılda toplam 11 bin 748 liralık artış gösterdi.

AÇLIK SINIRI

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 11 lira azaldı, 2022 yılının aynı ayına göre ise 1.709 lira artarak 3 bin 454 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama bir önceki aya göre 4 lira artarak 2 bin 771 liraya çıkarken, son bir yıllık dönemde ise 1.195 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para mayısta 182 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 441 lira artarak 980 lira oldu. Sebze harcaması da önceki aya göre 176 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 530 lira artarak 1.363 lira oldu.

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama mayısta 8 lira daha artarak 1.086 liraya yükseldi. Pirinç ve bulgur harcamaları önceki aya göre 75 lira son bir yılda ise 289 lira zamlanarak 532 lira oldu. Yağ için yapılması gereken harcama ise 37 lira daha artarak 337 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Mayıs ayında 4 kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları 996 liraya çıkarken, barınma (kira dâhil) harcamaları 4 bin 206 lira, ev eşyası harcamaları 2 bin 737 lira, sağlık harcamaları 905 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 5 bin 200 liraya çıktı, haberleşme harcamaları 831 lira, eğlence ve kültür harcamaları 717 lira, eğitim harcamaları 459 lira, tatil-otel harcamaları 2bin 23 lira ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 1.268 lira oldu.