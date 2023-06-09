İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, futbol yatırımlarına bir yenisini ekleyerek İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini satın aldığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Ligi’nden Shelbourne FC futbol takımını satın aldı.

İrlanda Premier Lig ekiplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini aldığını sosyal medya hesabından duyuran Ilıcalı, "Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz" paylaşımında bulundu.

1895 yılında kurulan kulübün tarihinde 13 lig, 7 lig kupası şampiyonluğu bulunan Shelbourne FC'nin, 19 maç sonunda aldığı 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyete 5'inci sırada yer aldığı öğrenildi.