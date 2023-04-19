Büyükada ve Heybeliada’da ulaşım, Yaprak ve Hilal amirlere emanet. Adalar’da görev yapan 30 elektrikli toplu taşıma aracının sevk ve idaresinden artık onlar sorumlu.İSTANBUL (İGFA) - İETT tarihindeki ilk kadın saha amiri Ocak ayında Sancaktepe’de göreve başladı. Bununla yetinilmedi. Büyükada ve Heybeliada’da 2 kadın saha amiri görev yapmaya başladı. Son 1 yıl içerisinde 1.841 şoförü taşerondan İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle kadrosuna katan İETT, kurumda çalışan kadın şoför sayısını da 115’e ulaştırdı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SÜRÜCÜLÜĞÜNDEN AMİRLİĞE

Büyükada İETT Saha Amiri olan Yaprak Dağ, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü mezunu. 2020 yılında İETT ailesine katıldı. Yaklaşık 3 yıl boyunca Adalar’da elektrikli araç sürücüsü olarak görev yaptı. Heybeliada İETT Saha Amiri olan Hilal Gemicioğlu ise, İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümü mezunu.2021 yılında İETT ailesine katıldı. O da Adalarda elektrikli araç sürücüsü olarak görev yaptı.

30 ARAÇ VE ŞOFÖRDEN SORUMLU OLACAKLAR

Her iki kadın saha amiri de Adalar bölgesinde 30 aracın her gün sefere hazırlanması, bakım ve onarımları ile 30 şoförün koordinesinden sorumlu olacak.

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