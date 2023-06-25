Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hukuk Fakültesi, diploma almaya hak kazanan öğrenciler için geniş katılımlı bir mezuniyet töreni düzenledi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 12. Dönem Mezuniyet Töreni’ne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak, Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Bursa Barosu Genel Sekreteri Avukat Yener Poroy, akademisyenler, mezun olmaya hak kazanan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Genç ama seçkin bir fakülte

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; Bursa Uludağ Üniversitesi yarım asra yaklaşan deneyimi ile Türkiye’deki üniversiteler arasında mümtaz bir yere sahiptir. Bu deneyim Bursa Uludağ Üniversitesi’ni Türkiye’nin 206 üniversitesi içerisinden “Araştırma Üniversitesi” unvanına sahip 23 üniversitenin olduğu seçkin bir lige dahil olmasını sağladı. Araştırma Üniversitesi ligi içerisinde olmak üniversitemizin diğer üniversitelerden pozitif yönde ayrışmasını sağlayan bir çok imkan sunuyor. Bu imkanlardan üniversitemiz için layıkıyla yararlanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hukuk Fakültemiz genç yaşına rağmen son derece hızlı yol aldı ve ülkemizdeki Hukuk Fakülteleri arasında seçkin bir yerde konumlamayı başardı. Hukuk’un önemi malum. Bu anlamda güçlü bir akademisyen kadrosuna sahip Hukuk Fakültemizi desteklemeyi her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz. Hayatları boyunca çocuklarına desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli aileler başta olmak üzere “adalet” kavramını öğrencilerimize ilmek ilmek işleyen değerli hocalarımızı ve mezunlarımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Temel kriterimiz adalettir

Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Zekeriyya Arı ise, “Aynı yollardan geçmiş birisi olarak her mezuniyet töreninin mutlulukla hüznün, buruklukla geleceğe olan umudun yan yana olduğu bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Tarihte pandemi ve depremin getirdiği bu kadar zor badirelerin olduğu bir dönemde öğrencilik yaşayan pek az öğrenci vardır. Temel kriterimiz Adalettir. Adalet mülkün temeli olduğu gibi varlığın da temelidir. Sağlığın da, eğitimin de, ekonominin de temeli adalettir. Dolayısıyla adalet hayatımızın her alanındadır. Öğrencilik hayatları boyunca öğrencilerimize de bu kavramı aşılamaya gayret gösterdik. Sevgili mezunlarımıza öğrencilik hayatlarında başarılar diliyor, fakültemizin kuruluşundan bu yana emekleri büyük olan Prof.Dr. Doğan Şenyüz hocamız başta olmak üzere, akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kurulduğu günden bugüne kadar pek çok yatırımla desteklerini gördüğümüz Gemlik Belediyesi’ne şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Yaş kütüğüne plaket çakılması ve anı belgelerinin dağıtılmasının ardından öğrencilerin hep birlikte kep fırlatmasıyla birlikte tören sona erdi.