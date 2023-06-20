Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı’nın bu bayramda da kurban bağışlarını kabul edeceğini belirterek, “Her zerresi amacına ulaşan bağış yaklaşımımız var. Komşularımız gönül rahatlığıyla Vakfımıza kurban bağışında bulunabilirler” dedi.ANTALYA (İGFA) - Adalya Vakfı, olağan genel kurulunu vakfı tarafından işletilen Engelsiz Kafe’de yapıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılan genel kurulda, divan başkanlığı Başkan Uysal yaptı. Genel kurulda 2022 yılı faaliyet raporu ve mali bilanço oybirliğiyle kabul edildi. Genel kurulda, ayrıca, emekliye ayrılan 25 yıllık vakıf çalışanı Okan Ateş’e de plaket verildi.

Genel kurulun sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Uysal, çeyrek asırlık bir geçmişe sahip Adalya Vakfı’nın Antalya’nın yüz akı kurumlarından olduğunu söyledi. Vakfın, Şirinyalı Mahallesi’nde ‘ruhunda engel olmayan herkese’ kapıları açan Engelsiz Kafe’yi işlettiğini belirten Başkan Uysal, “Bir taraftan da engellilerimize yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor” dedi.

Adalya Vakfı’nın her bayram olduğu gibi bu yıl da kurban bağışlarını kabul edeceğini belirten Başkan Uysal, “Her zerresi amacına ulaşan bağış yaklaşımımız var. Komşularımız gönül rahatlığıyla Vakfımıza kurban bağışında bulunabilirler. Adalya Vakfı’mızın kamuya yararlı bütün hizmetleri devam edecek. Hem vatandaşlarımızı makul fiyatlara, denizin kenarına kabul etmiş oluyoruz hemde engelli yurttaşlarımıza özel bir eğitim ve kendilerine uygun bur alan açmış oluyoruz. Ayrıca öğrenci bursları gibi desteklerimize de devam ediyoruz. Adalya Vakfı’mız kamu yararı anlamında büyük fayda sağlanan bir yerdir.”