Son yılların en zor ve başarısız sezonunu geçiren TFF 2. Lig temsilcisi Afyonspor, 16. maçında tarihi bir farkla 15. yenilgisini aldı. Bugün deplasmanda Adana 01 FK'ya konuk olan Afyonspor, rakibine 10-0 yenilerek kulüp tarihinin en ağır mağlubiyetini yaşadı.

İlk yarıda goller peş peşe geldi

Adana 01 FK ile Afyonspor arasındaki maç hızlı bir başlangıç yaptı ve erken gollerle şekillendi. Afyonspor, 5. dakikada Şükrü Kurt'un (K.K.) kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü. Ev sahibi ekip, 12. dakikada Özkan Yıldırım'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı. 20. dakikada Ahmet Ülük ile farkı 3'e çıkaran Adana 01, 27. dakikada Ali Akkuş ve 40. dakikada Berat Genç'in golleriyle ilk yarıyı 5-0'lık üstünlükle tamamladı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA HIZ KESMEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise etkili bir futbol ortaya koyan Adana 01 FK 50. dakikada Ahmet Ülük’ün golüyle skoru 6-0 yaptı. 56. dakikada Fadıl Kocaoğlu takımının 7. golüne imza attı.

63. dakikada Ahmet Ülük kendisinin üçüncü takımının 8. golüne imza attı. 69. dakikada Ahmet Ülük kendisinin 4. takımının 9. golünü kaydetti. 70. dakikada Mehmet Eren Sıngın takımı adına 10. gole imza attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma Adana temsilcisinin 10-0 üstünlüğü ile sona erdi.