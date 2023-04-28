Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne yaptığı canlı bağlantıda, milletin asırlık hayallerini gerçekleştirecek büyük şahlanışın temellerini attıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılışına canlı bağlantı ile katıldı.

Beştepe'den video konferansla bağlanan Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

Adana'ya yeni bir eser daha kazandırmanın sevincini yaşadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan raylı sistemli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 6 şeritli yoluyla kentin trafik yükünü rahatlatacağını söyledi.

"Adana büyüdükçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor" diyen Erdoğan, "Transit trafiğin yükü de Adana'nın omuzlarındadır. Şehrimizin trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımı gerçekleştirdik. Bugün de köprümüzü açıyoruz. Çok farklı özelliklere sahip. 3 gidiş 3 geliş 6 şeritlik bu köprümüzde 2 hatlı bir demir yolu da yer alıyor. Birileri varsın 'yolları-köprüleri mi yiyeceğiz, İHA-SİHA bizi mi doyuracak' desin. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor. Milletimizin bu gayretimizi gördüğünden ve gerekeni yapacağından en küçük bir şüphe duymuyoruz. 14 Mayıs, Cumhur ittifakının milletimizle birleştiği bir zafer tarihi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz sadece köprü, hastane inşa etmiyoruz. Sadece fabrika açmıyoruz, otomobil, uçak, gemi, tank üretmiyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçekleştirecek büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz" dedi.

https://youtu.be/kI0NJUZ6dY8