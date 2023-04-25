Adana'da kuvvetli yağış nedeniyle caddeleri sel götürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Çok şükür can kaybımız yok. Olası bir tehlikeye karşı da bütün arkadaşlarımız teyakkuzda” dedi.ADANA (İGFA) - Adana’ya rekor seviyede yağış düştü. Aniden indiren yoğun yağış nedeniyle sahaya inip incelemelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şunları söyledi: “Böylesine yoğun olacağı beklenmeyen ani bir yağış oldu. Meteoroloji uzmanları, metrekareye 12 saatte 20 kg yağış düştüğünde bunu olağanüstü bir yağmur olarak niteliyor. Ancak Adana’ya bugün 1 saatte 37 kilogramın üzerinde yağmur yağdı. Bu aşırı, olağanüstü bir yağmur miktarı. Büyükşehir ve ASKİ ekiplerimiz çok hızlı hareket ederek, olabildiğince az sorun yaşanması için ilk andan itibaren çaba gösterdi. Çok şükür can kaybımız yok. Olası bir tehlikeye karşı da bütün arkadaşlarımız teyakkuzda.”