Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencilerinin yılsonu heyecanına ortak oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi yılsonu programına katıldı. Öğrencilerin büyük heyecan yaşadığı programda Başkan Yüce’nin yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral, bürokratlar, öğrenciler, aileleri ve davetliler yer aldı.



Sergiyi gezen, eserleri inceleyen Yüce, öğrenci ve öğretmenleri başarılı çalışmaları dolayısıyla kutladı. Başkan Ekrem Yüce, programda Adapazarı SGM öğrencilerinin hazırladığı birbirinden renkli gösterileri izledi. Sahnelenen müzikal gösteriler ve tiyatro oyunları da izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Başkan Yüce, geride bıraktıkları 49 ayda önemli çalışmalar yapıldığını ifade ederek, “Nisan 2019’dan bu yana hizmet aşkı ile şehrimizin potansiyeli artıracak projeler üretmekten, destek olmaktan kaçınmıyoruz. Adapazarı’mızda yol bakım ve yapım çalışmaları için toplamda 95 milyonluk yatırım yaptık. Birçok caddemizde çalışmalar gerçekleştirerek örnek bir görünüme kavuşturup, esnafımızın, vatandaşımızın ve şehrimizin hizmetine sunduk. Yakıttan ve zamandan tasarruf etmek için şehrimizin girişinde üç merkez ilçemizi birbirine bağlayan köprülü kavşak projesini hayata geçirdik. Unkapanı Meydanımızın düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdik” diye konuştu.

Başkan Yüce konuşmasının devamında, “SGM’lerimizdemisafir okul etkinleri ile sene boyunca binlerce öğrenciyi ağırladık. Çocuklarımızın stratejik düşünme ve problem çözme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olacak; Akıl Oyunları Dersi, Sanatsal malzemeleri kullanma becerilerini öğrenecekleri Tasarım Atölye Dersi, Sağlıklı ve besleyici yiyecekler hazırlamayı öğrendikleri Mutfak Atölyesi Dersi, Kendini ifade etme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak Drama Dersi olmak üzere farklı branşlarda eğitim hizmeti sunduk. Bugün kapanış programında bir araya geldiğimiz Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezimizde; 2023 yılı eğitim programı içerisinde toplam 28 bin 772 kişiye, eğlenerek öğrenme imkânı sağladık. Şehrimizin geleceğini hep birlikte güçlü adımlarla, eğitimle inşa ediyoruz” diye konuştu.