Kurşunlu eski Belediye Başkanı, CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Dönmez, Bursa Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yaptı. Erkan Dönmez, diğer aday adaylarının aksine başvuruyu Ankara’da ki partinin genel merkezinde yapması dikkat çekti.

CHP’de beklenen aday adaylığı başvurusu gerçekleştirildi. Uzun yıllardır CHP çatısı altında siyaset yapan Erkan Dönmez, sosyal medya üzerinden duyurduğu açıklamasında, “CHP Genel merkezimize Milletvekili Aday Adaylığı Başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu süreçte tarafıma destek olan bütün parti büyüklerime ve dostlarıma şükranlarımı borç bilirim. Allah’ım başta İnegöl’üm olmak üzere Bursa’mıza ve Ülkemize Meclis kürsülerinden hizmet etmeyi nasip etsin inşallah. Bu iktidar yolunda aday adayı olan tüm arkadaşlarımızın da hepsi birbirinden değerli kişiler, hepsine ayrı ayrı tebrik ediyor başarılar diliyorum” dedi.

Erkan Dönmez’in aday adaylığı başvurusunu Ankara’da yapması dikkat çekerken, Dönmez’in genel merkezde üst düzey isimlerle istişareler yaptığı da öğrenildi. Son yıllarda İnegöl’e gösterilen özel ilgi nedeniyle Erkan Dönmez’e seçilebilir bir sıradan yer verilmesi bekleniyor.