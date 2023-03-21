14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak genel seçimlerde, şehir kütüklerinde ki veriler önemli bir kriter olacak. Hali hazırda Bursa’da ikamet etmelerine karşın memleket kısmında farklı iller yazan 1,5 milyon insan yaşam sürüyor. Peki Bursa’da en çok hangi şehirlerden insanlar var? Nüfusları ne kadar? İşte bu soruların cevapları…

3 milyon 147 bin 818 kişinin ikamet ettiği Bursa, tam anlamıyla Türkiye’nin kozmopolit şehirlerinden biri. Hemen hemen her şehirden insanlara ev sahipliği yapan Bursa, Türkiye’nin en büyük şehirleri arasında yer alıyor.

Yıllar içerisinde yaşanan yoğun göçler sonrası farklı kültürlerin kardeşçe yaşam sürdüğü bir yerleşim haline gelen Bursa’da en çok yerli halk yaşam sürüyor. İstatistiklere göre Bursa’da 1 milyon 732 bin 74 yerli vatandaş yaşam sürerken, 1 milyon 415 bin 744 vatandaş ise Bursa’da ikamet etmelerine karşın, memleketleri farklı nüfus kimliklerine sahipler.

BURSA’DA YAŞAYIP MEMLEKETİ FARKLI OLANLAR

İkamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il tablosunda Bursa'da en büyük nüfusa sahip olan şehirliler Erzurumlular. Bursa’da yaşayıp memleketi Erzurum olarak gözüken kişi sayısı 132 bin 92 olarak kayda girerken bu şehri, 85 bin 522 kişi ile Samsun’lular, 74 bin 421 kişi ile Artvin’liler, 66 bin 547 kişi ile Muş’lular, 50 bin 733 kişi ile Balıkesir’liler, 48 bin 828 kişi ile Trabzon’lular, 39 bin 349 kişi ile Gresun’lular, 31 bin 824 kişi ile Diyarbakır’lılar, 30 bin 348 kişi Ardahan’lılar takip ediyor.

Bursa'da yaşayıp ve memleketi farklı olanların diğer listesi ise şu şekilde;

Adana: 11 bin 122, Adıyaman 6 bin 842, Afyonkarahisar 13 bin 947, Ağrı 43 bin 622, Amasya 11 bin 491, Ankara 21 bin 323, Antalya 4 bin 459, Artvin 69 bin 962, Artvin 69 bin 692, Aydın 5 bin 115, Balıkesir 59 271, Bilecik 22 bin 136, Bingöl 19 bin 918, Bitlis 31 bin 497, Bolu 3 bin 387, Burdur bin 193, Çanakkale 12 bin 264, Çankırı 4 bin 478, Çorum 19 bin 356, Denizli 4 bin 324, Diyarbakır 43 bin 610, Edirne 10 bin 802, Elazığ 17 bin 204, Erzincan 13 bin 16, Erzurum 150 bin 848, Eskişehir 18 bin 767, Gaziantep 9 bin 591, Giresun 42 bin 199, Gümüşhane 17 bin 112, Hakkari bin 583, Hatay 10 bin 869, Isparta 4 bin 791, Mersin 7 bin 339, İstanbul 27 bin 830, İzmir 11 bin 45, Kars 34 bin 569, Kastamonu 7 bin 570, Kayseri 10 bin 390, Kırklareli 6 bin 913, Kırşehir 8 bin 88, Kocaeli 7 bin 835, Konya 26 bin 825, Kütahya 29 bin 163, Malatya 16 bin 268, Manisa 12 bin 454, Kahramanmaraş 10 bin 795, Mardin 22 bin 680, Muğla 2 bin 121, Muş 102 bin 788, Nevşehir 4 bin 355, Niğde 17 bin 695, Ordu 19 bin 20, Rize 15 bin 274, Sakarya 11 bin 756, Samsun 93 bin 164, Siirt 16 bin 138, Sinop 7 bin 413, Sivas 27 bin 48, Tekirdağ 7 bin 267, Tokat 24 bin 828, Trabzon 52 bin 371, Tunceli 8 bin 71, Şanlıurfa 20 bin 564, Uşak 2 bin 991, Van 34 bin 942, Yozgat 33 bin 502, Zonguldak 24 bin 939, Aksaray 7 bin 69, Bayburt 14 bin 85, Karaman bin 882, Kırıkkale 6 bin 721, Batman 7 bin 391, Şırnak 3 bin 388, Bartın 2 bin 588, Ardahan 32 bin 911, Iğdır 6 bin 318, Yalova 7 bin 162, Karabük 3 bin 789, Kilis 2 bin 448, Osmaniye 4 bin 273, Düzce 3 bin 780.