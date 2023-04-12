Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın aday tanıtım programına yerli ve milli otomobil TOGG ile geldi.KONYA (İGFA) - AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya İl Başkanlığı ‘nın Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki aday tanıtım programına yerli ve milli araç TOGG ile geldi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti aday tanıtım programı öncesinde TOGG’u kullanan Başkan Altay’a, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı eşlik etti.

Trafikte TOGG’u görerek büyük heyecan yaşayan vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Programın yapılacağı Selçuklu Kongre Merkezi girişinde basın mensuplarına duygularını paylaşan AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Akyürek, “Bu, Türkiye’nin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, duruşu, takibi bu sonucu ortaya çıkardı. Eserlerimizle, ülkemizle gurur duyuyoruz. TOGG ile de gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“DEVRİM OTOMOBİLİNDEN DEVRİN OTOMOBİLİNE”

AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, “Kampanyamıza; Türkiye’nin otomobili, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘yeni lige yolculuk’, ‘devrim otomobilinden devrin otomobiline’ ve aslında bir akıllı cihaza kavuşarak, ülkemizin 60 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürerek başlamış olacağız. Türkiye Yüzyılı’nın inşasında önemli parametrelerden biri akıllı cihaz TOGG. Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı yeni inşa süreçleriyle Türkiye’ye Cumhurbaşkanımızın önderliğinde armağan etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA BÖYLE BİR VİZYON ÇİZDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, aday tanıtım toplantısına Türkiye’nin gururu TOGG ile gelme imkanı bulduklarını söyledi. Türkiye’nin geldiği noktayı gösteren önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir vizyon çizdiği için teşekkür ediyoruz. Bir taraftan da vatandaşlarımızın büyük bir sevgi gösterisi oldu. Ondan da büyük mutluluk duydum. Ülkemizin gururu TOGG şehrimize ve memleketimize hayırlı olsun. İnşallah yollarda daha sık görmeyi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.