Dünyada gelinlik trendleri hafif ve sade tasarımlara kayıyor. En çok tercih edilen modeller, vintage ve hafif tül kumaşlardan yapılan gelinlikler olarak açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da gelinlik sektörü ve modacıların tasarımlarının sergilendiği Fashion Breeze defilesine katılan Mira Wedding firmasının sahibesi Derya Çakır, gelinlik tasarımlarındaki yeni trende dikkat çekti. Çakır, “Gelin adayları kaba ve uzun modeller yerine abartıya kaçmayan, sade, hafif olan vintage ve hafif tül kumaşları tercih ediyor” dedi.

‘Kadına şiddete hayır” temasıyla düzenlenen Fashion Breeze defilesi, moda dünyasında son günlere damga vurdu.

Tasarımları ile birçok ünlüyü giydirmekten keyif aldığını ve dünyanın birçok ülkesine gelinlik tasarladığını belirten Çakır, “Gelinlik tasarımlarında dünya trendlerini yakından takip ediyor ve eş zamanlı olarak vitrinlerimize taşıyoruz. Gelin adayları kaba ve uzun modeller yerine abartıya kaçmayan, sade, hafif olan vintage ve hafif tül kumaşları tercih ediyor” dedi.