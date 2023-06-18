Edirne’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Adaylar sınavda veliler ise dışarıda beklerken ter döktü.

YKS’nin ikinci oturumu olan AYT saat 10.15’te başladı. Erken saatlerden itibaren Uzunköprü Meslek Yüksek okuluna gelen adaylar, kimlik kontrolü ve giriş belgesi kontrolünün ardından içeriye alındı. Dün sınavın ilk oturumuna geç kalanlara rağmen ikinci günde adayların tedbirli davranıp salonlarına vaktinde geldiği görüldü.

Dünden ders aldılar

Dün gerçekleştirilen YKS’nin birinci oturumu olan TYT’de yaşanan sınava geç kalma olaylarının ardından bugün sınava girecek olan adaylar tedbirli davranarak sınava girecekleri okula erken geldi. Bugün gerçekleştirilen AYT sınavında önceki yıllardaki gibi geç kalma olayı yaşanmadı.

Bugün gerçekleştirilecek olan üçüncü oturum sınavı Yabancı Dil Testi (YDT) ile YKS oturumları sona erecek.