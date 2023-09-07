Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, merkez yönetim kurulu üyeleri, Bodrum Şube Başkanı Ümit Baltutan ve şube yönetim kurulu üyeleri Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın’ın da bulunduğu ziyarette, derneğin faaliyetleri, bugüne kadar ortak gerçekleştirilen proje ve çalışmaların yanında yeni proje ve çalışmalar üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Trafo Kafe’de dernek üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Mustafa Hüsnü Bozkurt ve beraberindekiler Goca Bodrumlular gecesine katıldı.