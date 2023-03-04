Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İnegöl Şubesi olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimde Başkanlığa Tevhiddin Ayar seçildi.

Sani Konukoğlu Konferans Salonunda düzenlenen genel kurul toplantısına siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile ADD üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan heyetinin seçilmesiyle başlayan kongre de Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları ayrı ayrı okunup ibra edildi.

Mevcut Başkan Birol Atay’ın teşekkür konuşmasının ardından seçime geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde Başkanlığa Tevhiddin Ayar seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Nebahat Yılmaz, Münire Güneş, Sibel Atabek, Ufuk Güneş, Nevin Sevindik ve Sezgin Uludağ seçildi.