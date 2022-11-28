Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından ‘Anmaktan Anlamaya Doğru’ konulu konferans düzenlendi.

İnegöl Kent Müzesi Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, CHP İlçe Başkanı Kemal Torun, DP İlçe Başkanı Murat Balakuş, DSP İlçe Başkanı Halil Büyükışıklar, Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Yasemin Soydan, CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Dönmez, İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Baykan, ADD İnegöl Şubesi Başkanı Birol Atay, yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

ADD İnegöl Şubesi Başkanı Birol Atay’ın kısa selamlama konuşmasının ardından Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı ‘Anmaktan Anlamaya Doğru’ konulu konferansı verdi.

21. YÜZYILA GEÇEBİLEN TEK LİDER ATATÜRK

Kalıpçı, verdiği konferansta Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya döneminin liderleri içerisinde 21. yüzyıla geçebilen tek lider olduğunu hatırlatarak sözlerine başladı ve şunları ekledi:

“Üstelik diğer liderler, kendi halkları tarafından yok edilmenin acısını yaşamışken; o hala halkının ve dünyanın nabzında en büyük canlılığıyla, sevgisiyle, saygısıyla, hala yaşayabilen dünyadaki tek lider olabilme özelliği taşımaktadır. Atatürk’ü biz hep tarihe mâl olmuş yönleriyle tanıdık: Asker Atatürk, ya da devlet adamı Atatürk olarak… Bu verdiğim örnek dünyada tek olan örnektir. Zaten bir başkasına da rastlamamız mümkün değil. En büyük düşmanı, hani şu ordularını denize döktüğü düşmanı, Yunan Başkomutanı Trikopis… Hiçbir zorlama olmadan, hiçbir baskı olmadan, her Cumhuriyet bayramı Atina’daki Türk Büyükelçiliği’ne gidiyor, Atatürk’ün resminin önüne geçiyor ve saygı duruşunda bulunuyor. Böyle bir saygıyı en büyük düşmanında uyandırabilen bir Mustafa Kemal. Yıl 1938. General McArthur’un en zor, en problemli, en buhranlı dönemi. Birden çok sıkılır ve yanında duran 120’den fazla kişiye döner ve aynen şöyle der: ‘Şu anda hiçbirinizi değil, büyük istidadı ile Mustafa Kemal’i görmek için neler vermezdim…’ Ya da, yıl 1938… Bir İranlı şair, bir Tahran gazetesine ölümü üzerine bir şiir yazar. İşte o şiirin iki mısrasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki; ‘Allah bir ülkeye yardım etmek isterse, onun elinden tutmak isterse, başına Mustafa Kemal gibi lider getirir.’ Yıl 1976… UNESCO üyelerine bir öneriyle gelir. Öneri paketindeki bir cümleyi sizlere okumak istiyorum. Diyor ki; ‘Bugün UNESCO’nun üzerinde çalıştığı bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal’dir.’