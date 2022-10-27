Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İnegöl Şubesi Başkanı Birol Atay, Harf Devrimi ile ilgili sözleri nedeniyle AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Şube Başkanı Birol Atay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi olarak AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal hakkında suç duyurusunda bulunduk. “Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir. Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz.” diyerek dilimize ve Cumhuriyetimize hakaret eden Mahir Ünal, bu akıl ve gerçek dışı sözleriyle Anayasamızın ilk 3 maddesini çiğnediği gibi, namusu ve şerefi üzerine ant içtiği milletvekili yeminini de yok saymıştır. AKP Grup Başkan Vekili görevini de yürüten bir milletvekili olan Mahir Ünal’ın, Milletimizi, Devletimizi, TBMM’ni ve Türkçemizi aşağılayan bu tutumu asla kabul edilemez. TBMM Mahir Ünal’ın milletvekilliği görevini sonlandırmalı, Bağımsız Yargı hakkında gerekeni yapmalıdır.”