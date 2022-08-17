Yeşil Bursa altyapısında yetişip 3. Lig ekiplerinin de forma giyen Adem Acar, İnegöl Mobilya Spor ile el sıkıştı.

Kulübün yönetim kurulu üyesi Ali Seymen transfer sonrası yaptığı açıklamada; “Yeşil Bursa Alt yapısında yetişip 3. Lig ekiplerinin de formasını başarılı bir şekilde terleten Adem Acar ile anlaşarak transfer çalışmalarımızı sonlandırmış bulunuyoruz. Takımımız bundan sonraki süreçte antrenmanlarına devam ederek oynayacağımız hazırlık maçları ile eksiklerimizi gidererek yeni sezonu en iyi şekilde karşılayacağız. Anlaşmalarımızın tüm sporcu kardeşlerimize hayırlı olmasını ve kazasız, sakatlıktan uzak başarılı bir yıl diliyorum.’’ diyerek transfer dönemini sonlandırdıklarını açıkladı.