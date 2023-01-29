İnegölspor sahasında Anagold 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kalırken, Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu verilmeyen 2 penaltıya tepki gösterdi.

Maç sonrası yayıncı kuruluş Fuchs Sports mikrofonlarına açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Kani Ademoğlu “Takımızı taraftarımızı tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. 2. Devre için ciddi takviyeler yaptık. Bu takımın birkaç haftaya oturması lazım. İlk yarıda ikinci yarıda 2 tane net penaltı pozisyonumuz var. Takımın mücadelesinden memnunuz iyi mücadele ettiler. İnşallah haftaya Düzce’ye puan ve puanlar için gideceğiz en kısa sürede kırmızı alandan çıkacağız. “

FORVET ARAYIŞIMIZ VAR

“Bugün 8 yeni transfer forma giydi. Bir forvet arayışımız var Türkiye’de de maalesef forvet sıkıntısı var olmazsa da yolumuza bakacağız.”

GURUR VERİCİ BİR OLAY

“Yusuf Ziya’nın milli takıma seçilmesi İnegöl adına gurur verici bir olay. İnşallah orada kalıcı olarak şehrimizi ülkemizi en iyi şekilde temsil eder.”

%100 PENALTI

İnegölspor teknik direktörü Bahaddin Güneş ise “Öncelikle Fuchs Sports’a çok teşekkür ediyorum. Sesimizi sizler duyuruyorsunuz. Yeni oluşum olan bir takım. Uyum sorunları var onları halletmeye çalışıyoruz. Rakip iyi bir rakip, zirveyi zorluyor. Bizde aşağıda sıkıntı çekiyoruz. Maçın hakimi bizdik onlarda iyi pas yapıyorduk. Dördüncü hakem arada baktı pozisyon %100 penaltı olduğunu söylüyor. Biz bunlara takılı kalmayacağız önemli olan sahadaki duygular istek ve arzu. Bu maçı unuttuk önümüzdeki maça bakıyoruz. Böyle kritik bir maçta böyle bir hakemin atanması yanlış. Başkanımızla görüşeceğiz durumu değerlendireceğiz ona göre bir takviye yapabiliriz.”