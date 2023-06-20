Adıyaman İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve Yönetim Kurulu üyeleri Adıyaman Belediyesi Eski Başkanı Abdulkadir Kırmızı’yı ziyaret ederek Adıyaman’ın eski günlerinden daha iyi olabilmesi için yapılacaklar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediye eski Başkanı Abdulkadir Kırmızı, vekillerin gayretiyle Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldıracaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

İGC'nin yaptığı ziyarette 6 Şubat'ta 'asrın felaketi' olan depremde birçok vatandaşın canını kaybettiğini, birçok vatandaşın da sakat kaldığını anımsatan eski Başkan Kırmızı, "Bir vatandaş olarak depremin ilk anından itibaren bir dakika olsun memleketimi terk etmedim. Şu anda da hayatımızı konteynerde sürdürüyoruz. Memlekete hizmet etmek vatandaşımızın dertlerine ortak olmak yaralarını sarmak için her zaman sahadaydım" dedi.

ADIYAMAN OLARAK ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ LAZIM

"Adıyamanlılar olarak canla başla çalışarak memleketimizi tekrardan ayağa kaldıracağız inşallah" diyen Belediye eski Başkanı Kırmızı; "Tabi burada en çok görev hiç kuşkusuz siyasilere düşüyor, siyasetçilerimiz ne kadar çalışkan olursalar bu memleket o kadar çabuk ayağa kalkacaktır. Milletvekillerimizden Doç. Dr. Resul KURT ve Doç. Dr. İshak ŞAN vekillerimiz gerçekten bilgili ve donanımlılar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’a yakınlıklarından dolayı da Adıyaman hizmet daha çok ve daha hızlı geleceğine inancım tamdır. Cumhurbaşkanımızla birebir görüşebilecek kariyerde olan vekillerimizdir. İnanıyorum ki Milletvekillerimizde bu pozitif etkiyi memleketimize hizmet kazandırma noktasında var güçleri ile çalışıyorlardır, çalışmaya da devam edeceklerdir. Milletvekilleri şehrin her sorununu bilemez burada da en büyük görev Belediye Başkanına düşmektedir. Sayın Belediye Başkanı göreve geldiği günden buyana memleketin sorunlarını çözmek için ekibiyle birlikte canla başla çalışmakta ama sizlerde takdir edersiniz ki belediye ile bu iş bitmiyor, yapamadığı işleri projelendirerek, milletvekilleri ile istişare ederek, uyum içinde, hizmet odaklı çalışarak memleketin tüm sorunları çözüme kavuşacaktır” diye konuştu.

Kırmızı, kendilerinin de Adıyaman’a gönül vermiş insanlar olarak siyasetçileri destekleyeceklerini ve hep birlikte Adıyaman’ı eski güzel günlerine kavuşturacaklarını söyledi.